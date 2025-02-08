المدعي العام لـ'الجنائية الدولية' أول من ستطاله العقوبات الأميركية

العالم - أوروبا

ووقّع ترامب، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"، منتقداً إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ومنتقداً تحقيقها مع مواطنين أميركيين.

وقال مسؤول كبير في المحكمة ومصدر آخر لـ"رويترز" إنّ مسؤولين من الحكومة الأميركية أبلغوهما بأنّ البريطاني خان ورد اسمه، اليوم الجمعة، في ملحق لم يُنشر بعد لأمر تنفيذي وقعه ترامب أمس الخميس”.

وتشمل العقوبات تجميد أصول في الولايات المتحدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات ومنعهم هم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.

"الجنائية الدولية": نقف بحزم مع موظفينا

وأمس الجمعة، ندَّدت المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر تنفيذي أميركي يسعى لفرض عقوبات عليها، داعيةً الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية، مشددةً في الوقت ذاته على أنها تقف بحزم مع موظفيها.

وفي سياقٍ متصل، عبرت عشرات الدول عن "دعمٍ راسخ" للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، بعد يوم من موافقة ترامب على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موظفين في المحكمة وحظر سفرهم.

يذكر أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لترامب أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 خلال ولايته الأولى، وذلك رداً على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.