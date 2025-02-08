الرئيس بزشكيان يفتتح منتجعاً سياحياً ضخماً في جنوب إيران

العالم - إيران

جاء ذلك في اطار الزيارة التي بدأها اليوم الرئيس بزشكيان الى مدنية "سيرجان" (جنوب شرق) لافتتاح مشاريع تنموية وخدمية.

وتبلغ مساحة المنتجع السياحي المدشن المسمى بقرية "كل كهر" 570 هكتارا، ويضم مدينة مائية ومحمية حيوانات وبحيرة وشلال صناعيين ومدينة ألعاب وإستراحات وملاعب رياضية وغيرها من الامكانيات الترفيهية.

يوفر المنتجع السياحي 750 فرصة عمل مباشرة واكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة.

يذكر أن زيارة الرئيس بزشكيان الى سيرجان ستتضمن افتتاح مشاريع بالصناعات المعدنية بمناسبة حلول ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.