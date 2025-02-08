10إصابات جراء قصف صاروخي على بلدة لبنانية مصدره سوريا+فيديو

العالم - لبنان

واصيب أكثر من 10 اشخاص جراء القصف من ريف القصير السورية الذي طال بلدات حدودية لبنانية في جرود الهرمل.

كما سقطت قذيفة صاروخية إلى جانب مركز للجيش اللبناني في وادي فيسان في جرود الهرمل مصدرها الأراضي السورية حسبما افادت وسائل الاعلام.

وسقطت نحو 50 قذيفة على عدة بلدات في جرود الهرمل منذ ساعات الصباح مصدرها ريف القصير في الأراضي السورية.

من جهة أخرى، قتل 3 عناصر من "هيئة تحرير الشام" وإصيب 6 آخرين في الاشتباكات المستمرة مع العشائر عند الحدود اللبنانية - السورية

كما دمّر أبناء العشائر البقاعية دبابة في بلدة جرماش على الحدود اللبنانية-السورية، وفق ما نشرت الوكالة الوطنية اللبنانية.

كما تم إسقاط 3 مسيرات من طراز "شاهين" فوق الأراضي اللبنانية بعد أن أطلقتها "هيئة تحرير الشام" من الأراضي السورية.

ويوم أمس، أطلق مسلحو "هيئة تحرير الشام" مسيرة مفخخة انفجرت فوق بلدة جرماش عند الحدود اللبنانية - السورية.

وسقط امس صاروخ في محيط بلدة الكواخ اللبنانية أطلقته "هيئة تحرير الشام"، وصاروخ آخر في مرتفعات محيطة ببلدة الكواخ شمال قضاء الهرمل، مصدره ريف القصير.

ياتي ذلك في وقت اتفق الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا ابو محمد الجولاني، في اتصالٍ هاتفي، على التنسيق لضبط الوضع عند حدود البلدين، ومنع استهداف المدنيين.