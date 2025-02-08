اميركا تتدخل في الشأن اللبناني وتضرب سيادة البلد

العالم - انقلاب الصورة

هذه هي اميركا وهذه هي سياسات اميركا في كل المنطقة وفي كل العالم، فبعد اقل من شهر على تسلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مقاليد السلطة في البيت الابيض ضرب في كل مكان، تصريحاته تعبر عن السياسة الفاشية الاميركية والعنجهية والعجرفة، وهذا الامر لم يقتصر على دونالد ترامب وحده، بل ايضا انسحب على موفديه وعلى المسؤولين في البيت الابيض والذين يزورون الشرق الاوسط بإسم اميركا.

فهاهي نائبة الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس في لبنان تضرب السيادة اللبنانية وتحتقر وتهين اللبنانيين بقولها الصريح والواضح من على منبر قصر الرئاسة في لبنان أنها تريد محاربة المقاومة في لبنان وابعاد حزب الله عن الحكومة.

انتهاك سافر لكل المواثيق والاعراف والدبلوماسية والقوانين الدولية، مارسته بشكل فاضح ووقح نائبة الموفد الاميركي اورتاغوس من على قصر الرئاسة في لبنان، بل اكثر من ذلك وجهت شكرا للكيان الاسرائيلي على "هزيمته لحزب الله وللمقاومة في لبنان"، وفرضت امر عمليات على المسؤولين اللبنانيين بقولها يجب ابعاد حزب الله عن الحكومة في لبنان يعني عمليا تقدم لنا امر عمليات بشكل واضح وصريح ووقح في آن معا.

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لكن اورتاغوس هل ظنت أنها بهذا ممكن ان تستبعد حزب الله عن الحكومة، أو ان تحارب المقاومة في لبنان؟ هذا سؤال ستجيب عنه القوى والشخصيات في لبنان والمسؤولين في هذا البلد ولن يكون في ما لم يكن "لإسرائيل" في كل هذه الحرب التي شنت على لبنان.

الحقيقة ان حزب الله في لبنان هو الذي حرر لبنان من العدو الاسرائيلي وان المقاومات في لبنان هي التي طردت المحتل الاسرائيلي ومنذ اجتياح لبنان في عام 1982 والمقاومة تسجل انتصارات على هذا العدو الاسرائيلي...

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