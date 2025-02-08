الرئيس الإيراني يدعو إلى تحالف إسلامي لإعادة إعمار غزة

العالم-ايران

جاءت تصريحات بزشكيان خلال لقائه بعد ظهر اليوم السبت مع أعضاء من مجلس قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة طهران.

وأشاد الرئيس الإيراني بتضحيات أهالي غزة وصمودهم البطولي أمام الاعتداءات الصهيونية، مشيرًا إلى أن "الإنجازات العظيمة التي حققها الشعب الفلسطيني في غزة رغم العدد الكبير من الشهداء تستحق الإشادة والتقدير."

وأضاف: "هذه الانتصارات أثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي عدو مهما كانت قدراته العسكرية. الدول الإسلامية، بتكاتفها، قادرة على إعادة إعمار غزة وإعادة الحياة الكريمة لأهلها المسلمين."

دعم إيران للمقاومة

وأكد بزشكيان مجددًا على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة الفلسطينية ولأهالي غزة، مشددًا على إيمانه بالنصر النهائي الذي وعد به الله في القرآن الكريم.

من جانبه، عبّر أحد أعضاء مجلس قيادة حركة حماس عن شكره وتقديره للدعم الإيراني الثابت للمقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاحتفاء بانتصار الشعب الفلسطيني في غزة بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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وأشار القيادي في حماس إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني في غزة، مستذكرًا أكثر من 60 ألف شهيد، بينهم قيادات بارزة مثل الشهيد سيد حسن نصرالله، الشهيد إسماعيل هنية، الشهيد يحيى السنوار، الشهيد صالح العاروري، والشهيد صفی‌الدين.

وأكد أن "المقاومة الفلسطينية لم تعتمد فقط على السلاح والمعدات، بل على إيمانها الراسخ بالله وعزمها الأكيد لتحرير الأرض الفلسطينية."

مستقبل غزة

وانتقد القيادي الفلسطيني التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بشأن مستقبل غزة، مؤكدًا أن "مصير غزة هو بيد شعبها، وسيتم إدارته من خلال تعاون وطني مشترك بين الفلسطينيين." كما شدد على أن هذا الانتصار هو بداية لتحول كبير نحو تحقيق هدف المقاومة الأسمى وهو تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار الدعم والتكاتف بين الدول الإسلامية لتحقيق المزيد من الانتصارات ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه بالكامل.