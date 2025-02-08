جيش الإحتلال يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة

العالم - فلسطین

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي" أصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم بوسط غزة ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب في القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الفرقة 162 التابعة لجيش الإحتلال تعيد انتشارها قرب الحدود وإخلاء محور نتساريم يعني عدم وجود قوات إسرائيلية بشمال القطاع.

في وقت توقعت صحيفة "هآرتس"، أن يستكمل "الجيش" انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح غد الأحد بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب القوات المتبقية إلى المنطقة العازلة في القطاع مما يتيح حرية الحركة من جنوب غزة إلى شمالها.

وفي وقت سابق من يوم السبت، سلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الصليب الأحمر، 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "الأسرى الإسرائيليين الثلاثة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل"، فيما أكد جيش الإحتلال، أن "الرهائن الثلاثة دخلوا نقطة الالتقاء مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة".

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 أسرى إسرائيليين، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.

كما تلتزم "إسرائيل" بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.

وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).