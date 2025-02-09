لبنان.. 6 شهداء وجريحان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنتا في البقاع

العالم - لبنان

كذلك، نفذ الاحتلال اعتداءات جنوبي لبنان، حيث أحرق عدة منازل في بلدة عديسة الحدودية مع فلسطين المحتلة، ما أدى إلى اندلاع النيران بشكل كبير في البلدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان في خرقٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي وقتٍ سابق من يوم السبت، شدّد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، خلال لقائه نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، على "وجوب أن تُلزِم إدارتها، بوصفها ضامنةً للاتفاق، الاحتلال بتطبيقه كاملاً، إلى جانب بنود القرار 1701، وفي مقدمتها الانسحاب من كامل التراب اللبناني".

وأكد برّي، خلال لقاء أورتاغوس، أن استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي اللبنانية يستوجب المقاومة.