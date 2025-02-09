جريمة نتنياهو بتحويل غزة لسجن كبير يسعى لتركيبها برأس مصر

العالم - الإحتلال

وخلال مقابلة معه بثت مساء أمس السبت، قال نتنياهو، لــ"مارك ليفين" مقدم برنامج في قناة "فوكس نيوز"، "حان الوقت لتمنح مصر الفلسطينيين فرصة المغادرة من غزة"، مؤكدا على وجوب العثور على مكان بديل لسكان غزة يذهبون إليه.

وتابع قائلا: "البعض كان يتهمنا بتحويل غزة إلى سجن كبير، لكنهم الآن يرفضون فكرة ترامب بإخراجهم من هذا السجن".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "الفكرة الرائعة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استيلاء الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.

وإدعى أن "إسرائيل" ستسمح للفلسطينيين "الذين يتبرأون من الإرهاب بالعودة إلى غزة بعد إعادة إعمارها".

واعترف نتنياهو: "ليس لـــ"إسرائيل" صديق أفضل من الولايات المتحدة، والآن، تحت قيادة الرئيس ترامب، ليس لواشنطن صديق أعظم من "إسرائيل".

كما أشاد نتنياهو بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيره على التحالف بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وجدد نتنياهو قوله: "أعتقد أن الرئيس ترامب هو أعظم صديق لـــ"إسرائيل" في البيت الأبيض على الإطلاق، إنه لا يحدث تغييرا هائلا في التحالف الإسرائيلي الأمريكي فحسب، بل إنه يعززه إلى ما هو أبعد من أي شيء رأيناه حتى الآن".