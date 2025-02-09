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قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل جنوب سوريا وتدمر موقعا عسكريا
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 48189 شهيدا و111640 جريحا
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مراسلتنا: شهيدتان إحداهما حامل بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية
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العثور على جثامين لعدد من الفلسطينيين بعد تراجع الاحتلال من محور نتساريم
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سرايا القدس كتيبة طولكرم:فجرنا عبوة بجرافة عسكرية للاحتلال في باب المخيم
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حكومة نتنياهو طلبت من بن غفير تاجيل عرض قانون الهجرة من غزة اسبوعين
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محافظ جنين:الاحتلال هجر20 الف فلسطيني من مخيم جنين بالضفة بعد تدميره
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اصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في طولكرم شمالي الضفة
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالي قضاء نابلس
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حركة المجاهدين:اندحار الاحتلال من محور نتساريم تاكيد على فشل اهداف العدو
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-02-2025
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الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-02-2025
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إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.