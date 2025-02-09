بإختصار .. لقاء النصر

العالم - باختصار

أبرز من حضر اللقاء هم "محمد إسماعيل درويش" رئيس مجلس قيادة حماس و"خليل الحية" رئيس المكتب السياسي لحماس و"زاهر جبارين" رئيس حماس في الضفة الغربية.

الوفد رفع تقريرا عن آخر أوضاع غزة والضفة الغربية والإنتصارات المحققة والظروف الحالية.

اعضاء الوفد عبروا عن شكرهم على الدعم المتواصل للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني للقضية الفلسطينية.

خليل الحية: نزور سماحتكم فيما نحن جميعا مرفوعي الرأس، وهذا الانتصار مشترك لنا ولكم.

سماحة الامام الخامنئي: لقد انتصرتم على الكيان الصهيوني، وفي الواقع على امريكا.

سماحه الامام الخامنئي: اصبح اهالي غزة نموذجا لكل من يعتز بالمقاومة.

كما أعرب قائد الثورة الاسلامية عن تقديره للمفاوضين من حماس واعتبر الاتفاق المبرم انجازا كبيرا.

اعتبر قائد الثورة الاسلامية الايمان هو العامل الرئيسي والسلاح غير المتكافئ لجبهة المقاومة امام العدو.

الامام الخامنئي: قضية الدفاع فلسطين لا تشوبها اي شائبة في اذهان الشعب الايراني وهي قضية محسومة.

وشدد سماحته على ان النصر النهائي سيكون حليفا للشعب الفلسطيني.

الامام الخامنئي: من واجب العالم الاسلامي وكل انصار المقاومة مساعدة شعب غزة.

الامام الخامنئي مخاطبا الوفد الزائر: الباري تعالى من عليكم وعلى سكان غزة بالعزة والنصر.