قيادي بحماس: صمود الشعب الفلسطيني في ارضه سيفسد مخطط ترامب

العالم - ضيف وحوار

واضاف علي بركة في حوار لقناة العالم عبر برنامج (ضيف وحوار)، ان هذه الوعد الجديد يشبه وعد بلفور من قبل بريطانيا عام 1917، حيث وعد وزير خارجية بريطانيا اليهود بتسليمهم فلسطين وباقامة وطن قومي لليهود وهو ما حدث ابان الانتداب البريطاني عام 48 بتسليمها للعصابات الصهيونية التي هجرت الشعب الفلسطيني وارتكبت المجازر.

وبين ان هذه التصريحات تدلل على وجود مشروع لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبة جديدة، لكن الشعب الفلسطيني الصامد خاصة في غزة الذي قدم حوالي 60 الف شهيد في معركة طوفان الاقصى لن يخرجوا من هذه الارض ولن تستطيع آلة الحرب الامريكية او الصهيونية ان تقتلعهم.

واضاف ان نتنياهو حاول لمدة 15 شهرا ان يهجر الشعب الفلسطيني لسيناء وفشل في ذلك كما فشلت كل اهدافه خلال حرب الابادة التي شنها ضد الشعب الفلسطيني مدعوما من الادارة الامريكية وبعض الدول الاطلاسية.

ووجه قوله للرئيس الامريكي ترامب بانه اذا كان جادا بتحقيق السلام في الشرق الاوسط فعليه اعادة المهاجرين اليهود لديارهم في روسيا واوروبا وامريكا و للاماكن الذين جاؤوا منها من شتات العالم وهجروا الشعب الفلسطيني، والحل يكون بعودة اليهود لديارهم وبعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم.

شاهد ايضا... ما هي تفاصيل الدعوى ضد الجندي الإسرائيلي في شيلي بتهمة جرائم حرب؟+ فيديو

واكد ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واكد ان امريكا لن تستطيع ان تقوم باكثر مما قام به نتنياهو والادارة الامريكية السابقة، حيث شنت حرب ابادة لمدة 15 شهرا وحرب تجويع ودمر كل شيء في قطاع غزة ودمر اكثر من 80 % من المباني في قطاع غزة باحدث الاسلحة الامريكية.

واشار الى ان ترامب يدعي انه لا يريد اقامة حربا ولكن ما يقوم به يخالف السلام ويتعارض مع مبادئ السلام والحرية وتقرير المصير.

وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والمجتمع ان يكون لهم موقف واضح برفض هذه التصريحات وهذه المواقف التي اعلنها ترامب.

ولفت الى ان حماس طلبت في بيان من الدول العربية والاسلامية ان تصدر مواقف شجاعة وترفض تصريحات ترامب وهذا التدخل الامريكي الفاضح في الشأن الفلسطيني.

وجدد مطالبته مصر والاردن بعدم التراجع امام الضغوط الامريكية ، ومطالب الشعوب العربية والاسلامية ان تخرج في تظاهرات منددة بالموقف الامريكي وتدعم صمود الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية في ذلك كتوفير الخيام والمساكن الجاهزة والبدء باعملية اعادة الاعمار. حيث يتذرع ترامب بان غزة مدمرة لذلك نطالب من العرب والمسلمين بان يسعوا لاغاثة الشعب الفلسطيني. واكد ان صمود الشعب الفلسطيني في ارضه سيفسد مخطط ترامب.

المزيد بالفيديو المرفق..