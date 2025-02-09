بيان مصري جديد ردا على تصريحات نتنياهو بحق القاهرة

العالم-مصر

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".

وفي حديث لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على قناة "فوكس نيوز" الأميركية ادعى ان "غزة تحوَّلت إلى سجن كبير وما يفعله ترامب الآن هو محاولة فتح أبواب هذا السجن وإخراج الفلسطينيين منه، وأن مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة حتى من قبل الحرب".

ووصف بيان الخارجية المصرية تصريحات نتنياهو بأنها "تتنافى مع قيام مصر بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من ٥٠٠٠ شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية".

وأكدت مصر على أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها كيان الاحتلال ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

وأعربت مصر عن "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية".