انطلاق مسيرات إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في طهران

العالم - طهران

وأفاد مراسل العالم في طهران محمد لاجوردي، أنه بدأ مئات الآلاف من المواطنين بالتوجه نحو ساحة الحرية، التي تُعتبر رمزًا للثورة الإسلامية في إيران، وذلك لإحياء الذكرى الـ46 للثورة. وقد تم تنظيم هذه المسيرات عبر 13 مسارًا مختلفًا، مما يعكس الحماس الكبير والمشاركة الواسعة من قبل الشعب الإيراني.

وتُقام مراسم الاحتفال بذكرى الانتصار الـ46 للثورة الإسلامية في 1400 مدينة و38 قرية في جميع أنحاء البلاد، مما يدل على أهمية هذه المناسبة الوطنية في قلوب الإيرانيين. مشيرا الى أنه يتميز إحياء هذا العام بحضور جماهيري كبير، حيث يعبّر المشاركون عن دعمهم لمبادئ الثورة الإسلامية وقيمها.

وبدأت المراسم في تمام الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كلمة بهذه المناسبة، تتناول الإنجازات التي حققتها الثورة والتحديات التي تواجه البلاد. كما ستختتم الفعاليات بقراءة بيان ختامي يسلط الضوء على تطلعات الشعب الإيراني وأهم التطورات الإقليمية.

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وتتضمن المراسم أيضًا إقامة فعاليات وبرامج ثقافية متنوعة، تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وتعميق الفهم حول تاريخ الثورة وأهميتها. وتُعتبر هذه المسيرات فرصة للتعبير عن الوحدة الوطنية والتضامن بين مختلف فئات الشعب الإيراني.

وتجدر الإشارة إلى أن الثورة الإسلامية التي اندلعت في فبراير عام 1979، قد أحدثت تغييرات جذرية في المشهد السياسي والاجتماعي في إيران، ولا تزال ذكرى انتصارها تُحتفل بها سنويًا.

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التفاصيل في الفيديو المرفق..