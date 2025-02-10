الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص..

المتحدث باسم القوة القضائية الايرانية: متمسكون بقيم الثورة الاسلامية

الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم القوة القضائية الايرانية، د. اصغر جهانغير ان الجمهورية الاسلامية ستبقی داعمة للشعوب المستضعفة، ثباتاً علی مبادئ الثورة الاسلامية.

العالم - خاص بالعالم

وقال جهانغير خلال مشاركته في مسيرة ذكری انتصار الثورة الاسلامية في طهران ان الشعب الايراني لايزال متمسكاً بمبادئ الثورة لاسيما مبدأ دعم الشعوب المستضعفة الذي نادی به قائد الثورة الراحل الامام الخميني (رض).

وأشار الی رفع أعلام فلسطين خلال مسيرات ذكری انتصار الثورة الاسلامية، مؤكداً ان الشعب الايراني يؤكد بهذه الخطوة انه سيبقی داعماً للقضية الفلسطينية وسيبقی علی وحدة دينية مع اخوته المسلمين في أقصی الأرض لاسيما في لبنان وفلسطين واليمن وباقی الدول الاسلامية.

وشدد جهانغير علی ان الحضور الشعبي الملحمي في المسيرات المليونية لإحياء ذكری انتصار الثورة الاسلامية، توضح مدی دعم الشعب لموقف النظام في ايران وعدم اكتراث الايرانيون بتهديدات الاعداء.

شاهد ايضاً.. أفقهي: 'الثلاثية الذهبية' تفشل مخططات العدو وتضمن ديمومة الثورة الإسلامية

روابط ذات صلة

1400 مدينة تحتفل بذکری انتصار الثورة الاسلامية

شاهد بالفيديو والصور.. مسيرات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران