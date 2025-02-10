المتحدث باسم القوة القضائية الايرانية: متمسكون بقيم الثورة الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

وقال جهانغير خلال مشاركته في مسيرة ذكری انتصار الثورة الاسلامية في طهران ان الشعب الايراني لايزال متمسكاً بمبادئ الثورة لاسيما مبدأ دعم الشعوب المستضعفة الذي نادی به قائد الثورة الراحل الامام الخميني (رض).

وأشار الی رفع أعلام فلسطين خلال مسيرات ذكری انتصار الثورة الاسلامية، مؤكداً ان الشعب الايراني يؤكد بهذه الخطوة انه سيبقی داعماً للقضية الفلسطينية وسيبقی علی وحدة دينية مع اخوته المسلمين في أقصی الأرض لاسيما في لبنان وفلسطين واليمن وباقی الدول الاسلامية.

وشدد جهانغير علی ان الحضور الشعبي الملحمي في المسيرات المليونية لإحياء ذكری انتصار الثورة الاسلامية، توضح مدی دعم الشعب لموقف النظام في ايران وعدم اكتراث الايرانيون بتهديدات الاعداء.

شاهد ايضاً.. أفقهي: 'الثلاثية الذهبية' تفشل مخططات العدو وتضمن ديمومة الثورة الإسلامية