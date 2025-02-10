حاجي‌ زاده: ترامب ليس لديه جرأة للهجوم على إيران

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، قال خلال مشاركته في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، في حديث مع الصحفيين ردًا على تهديد ترامب بالهجوم على إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق: "هو لم يقل ذلك وليس لديه جرأة على القيام بذلك".

حاجي زادة

وأضاف: "إيران القوية لا ترضخ للغطرسة، ولا داعي للقلق من خارج البلاد، بل يجب علينا حل مشكلاتنا الداخلية".

كما تحدث حاجي زاده عن دور الشباب في انتصار الثورة، قائلاً: "عند النظر إلى إحصائيات شهداء الثورة والدفاع المقدس نلاحظ أن أكبر عدد من الشهداء كان من فئة الشباب واليافعين، حيث حافظ 36 ألف طالب لم يصلوا إلى السن القانونية على الثورة في السنوات الأولى من عمرها".

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وأشار حاجي زاده إلى أن "الشباب اليوم هم الأبطال الرئيسيون في هذه المسيرة، ويجب أن يخرجوا إلى الساحة للدفاع عن الثورة الإسلامية في مختلف المجالات".