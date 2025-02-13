استشهاد شاب فلسطيني عقب تنفيذه عملية دهس قرب حاجز حوارة 

العالم – خاص بالعالم

ونفذ المقاوم الفلسطيني عملية الدهس في قاعدة عسكرية، حيث استهدف جنود الاحتلال المتواجدين في القاعدة.

وعقب تنفيذ العملية، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المكان، وأجرت عمليات بحث وتمشيط

مصادر فلسطينية ذكرت أن الشاب تمكن من اجتياز حاجز عورتا بسيارته متجها نحو حاجز حوارة، الذي كان مغلقا منذ عدة أشهر، قبل أن تتم ملاحقته من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت النار عليه.



وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للشاب المصاب، حيث بقي في المكان دون تقديم أي مساعدة طبية.

حركة حماس باركت في بيان لها العملية البطولية قرب نابلس ودعت الشعب الفلسطيني للانتفاض وتصعيد المقاومة.



وقالت الحركة في البيان أن العملية التي وقعت قرب حاجز حوارة في نابلس، هي عمل بطولي جديد يأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة.



شاهد أيضا.. أكثر من 350 حاخاماً يوقعون إعلاناً ضد خطة ترامب بشأن غزة

بالتزامن مع هذ التطورات تجددت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس في طولكرم التي تواصل اقتحامها للمخيم لليوم الخامس على التوالي حيث استشهد شاب خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في حي المنشية بمخيم نور شمس.



و يخوض المقاومون في سرايا القدس كتيبة طولكرم وكتائب القسام معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحور المنشية بالمخيم محققين اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال كما فجر المقاومون خمس عبوات باليات الاحتلال المتوغلة في الحي و نفذوا كمائن محكمة ضد قوات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم.



من جانبه اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي بجروح خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.

وفي تطور لافت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية، وذلك لاول مرة منذ الانتفاضة الثانية عام الفين. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي أوصرين بنابلس، وكفر قدوم بقلقيلية ورام الله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...