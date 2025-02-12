عراقجي: خطة التهجير القسري للفلسطينيين غير انسانية

العالم -ايران

واستقبل عراقجي اليوم الأربعاء في طهران، وزير خارجية تركمانستان "رشيد مردوف".

وبعد الاجتماع والمشاورات، حضر الوزيران المؤتمر الصحفي المشترك وتحدثا عن المحاور التي تم مناقشتها.

وأشار عراقجي إلى التطورات في غرب آسيا وفلسطين قائلاً: "مواقفنا في دعم فلسطين والخطط المتعلقة بالتهجير القسري متطابقة. هذه المشاريع تتعارض مع الإنسانية والبشرية."

ورحب عراقجي بوزير خارجية تركمانستان وقال: "تم إجراء محادثات مكثفة يومي أمس واليوم في مجالات اقتصادية مختلفة. كما كان لديهم لقاء ناجح اليوم مع رئيس الجمهورية، وأخيرًا كانت هناك مشاورات سياسية بيني وبينه. إن إيران وتركمانستان تتمتعان بعلاقات عميقة جدًا. كانت إيران من بين أولى الدول التي اعترفت باستقلال تركمانستان، كما اعترفت بهذا البلد كدولة محايدة."

وأضاف: "هذا العام، قامت حكومة تركمانستان بإقرار قرارين في الأمم المتحدة. الأول بعنوان "السلام والثقة الدولية" والآخر بشأن منطقة آسيا. نحن نهنئ رئيس جمهورية تركمانستان والزعيم الوطني على هذا الإنجاز. وسوف تتعاون إيران مع هذا البلد في هذا الصدد. كما سيشارك السيد بزشكيان في الشهر القادم في اجتماع متعلق بهذا الموضوع."

وأضاف قائلاً: "فيما يتعلق بأفغانستان، كانت لدينا مشاورات جيدة وقررنا زيادة المشاورات بين البلدين."

وزير خارجية تركمانستان: الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين مستمرة

بدوره قال وزير خارجية تركمانستان في هذا المؤتمر الصحفي: "في البداية، أود أن أشكر رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، وجميع القائمين على هذه الزيارة. كما أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيرانية."



إقرأ أيضا.. ايران تشارك باجتماع لدعم السلام والأمن والتنمية يعقد في تركمانستان

وأضاف: "اليوم أجرينا مشاورات سياسية، وكانت هذه المشاورات في جو من الصداقة والاحترام المتبادل. تم مناقشة القضايا ذات الصلة بالبلدين والاقتصاد. كما تناولنا مجموعة من القضايا المتعلقة بالتطورات الدولية."

كما قال مردوف: "الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين بين بلدينا مستمرة. في هذا الصدد، قام رئيس جمهورية تركمانستان بزيارة إلى طهران في عام 2022، كما زار قائد تركمانستان طهران في عام 2024، وقام أيضًا رئيس جمهورية إيران بزيارة إلى تركمانستان."

وأضاف وزير الخارجية التركمانستاني: "إيران هي أول دولة اعترفت باستقلال تركمانستان ودائمًا ما قدمت لنا الدعم. طرحنا مبادرات تركمانستان للسلام في العالم، ونشكر إيران على دعمها المستمر لنا."

كما قال: "في عام 2025، سيتم الاعتراف بهذا العام في الجمعية العامة للأمم المتحدة كعام للسلام والتوافق، وقد دعمت إيران هذه المبادرة. نحن نشكر الطرف الإيراني مرة أخرى. وسنقوم بتنظيم الفعاليات ذات الصلة في بلدنا."

وأشار مردوف إلى المشاورات قائلاً: "كان موضوع أفغانستان جزءًا من مشاوراتنا لأننا جيران أفغانستان. في هذا الشأن، توصلنا إلى اتفاقات."

وتابع: "ناقشنا أيضًا موضوع بحر قزوين وسنواصل العمل المشترك في هذا المجال. كما ناقشنا قضايا المياه، حيث شارك قائد تركمانستان العام الماضي في مؤتمر المياه في الرياض، وطرح مبادرات تركمانستان، حيث تم طرح ثلاث قضايا هناك. أولاً، يجب أن يتم طرح هذا الموضوع وفقًا للمعايير الدولية، ثانيًا يجب أن يؤخذ في الاعتبار مصلحة الجميع، وثالثًا، يجب أن تتعاون الأمم المتحدة في هذا المجال."

وقال وزير خارجية تركمانستان: "ناقشنا التجارة وقضايا الغاز والنقل، وقلنا إنه يجب أن تستمر التعاونات. تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب."

واضاف: "كما أجرينا مشاورات في قضايا إنسانية. سنواصل تعاوننا في مجالات الثقافة، والعلم، والتعليم. كانت مشاوراتنا اليوم على مستوى عالٍ وأظهرت أخوتنا مرة أخرى."