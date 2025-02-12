ترامب يهدد بفتح ابواب الجحيم والمواقف العربية مربكة حيال التهجير

العالم - بانوراما

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين مصريين قولهم إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قلق بشأن الصورة العامة إذا ما زار واشنطن والتقى الرئيس الأميركي بعد دعوته مصر والأردن لاستقبال أهالي غزة.

بدورها قالت الإمارات إن ما تعاني منه المنطقة هو التحولات في سياسة واشنطن، والتقلبات الأميركية الأكبر والضبابية الأكثر، بحسب تعبير السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

وشدد رئيس الامارات على أهمية العمل من اجل السلام على أساس حل الدولتين.

وكان ترامب قد هدد بفتح باب الجحيم إذا لم تطلق حماس سراح جميع الاسرى السبت المقبل؛ وذلك بعد إعلان حركة حماس إلغاء الإفراج عنهم حتى إشعار آخر بسبب عدم التزام الاحتلال بتعهداته.