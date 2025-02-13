في خرق للقانون الدولي.. الاحتلال يرتكب جريمة حرب في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

وقال فارس الصرفندي أكثر من 42 الف فلسطيني في مدن طمون، وطولكرم وجنين أصبحوا مهجرين خارج منازلهم، إثر العملية العسكرية التي اعلن الاحتلال انها ستستمر في مدن شمال الضفة الغربية.

وأكد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي، اصدر قراراً يتيح للجنود الصهاينة بالتعامل مع سكان هذه المناطق بذات التعامل الذي تعامله جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح مراسل العالم ان هذا القرار، يتيح للجندي الاسرائيلي اطلاق النار علي أي فلسطيني في طمون وجنين وطولكرم باعتبارهم مقاتلين وسيكون مخيراً لقتل أي شخص دون حساب، بوصفه أنه في ارض معركة، وهذا ما يعتبره خبراء حقوق الانسان بأنه جريمة حرب، حسب القوانين الدولية.

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