شاهد.. احتجاجات امام محكمة بريطانية تحاكم قيادات داعمة لفلسطين!

العالم - خاص بالعالم

وشهدت محكمة ويستمنستر ماجسترس في لندن اليوم جلسة محاكمة لرموز قيادات المنظمات الداعمة لفلسطين بعد اعتقالهم خلال مظاهرة تضامنية سابقة، ومن بين المتهمين كريس نينهام نائب رئيس تحالف اوقفوا الحرب، حيث يواجهون تهما بموجب قانون النظام العام، وهو ما إعتبره ناشطون استهدافا مباشرا لحق التظاهر السلمي.

وقال ستيفن بل، وهو مسؤول في منظمة أوقفوا الحرب، لمراسلتنا في لندن الزميلة ريم عبد الله: الشرطة والحكومة قررتا ان التظاهرات المناهضة للابادة الجماعية في غزة تشكل عبئا سياسيا ويجب ايقافها ان امكن، ولكن نظرا لحجم هذه التظاهرات فإن القيام بذلك ليس بالامر السهل، وبدلا من ذلك لجأوا الى استهداف قادة الحركة بشكل فردي.

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خارج المحكمة تجمع العشرات من النشطاء والمتضامنين في وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط التهم الموجهة الى القياديين، وردد المتظاهرون شعارات تدعو الى حماية حرية التعبير ورفض السياسات التضييق على الحراك الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال احد المحتجين لمراسلتنا: ما نقوم به وفق اي تعريف ليس مرا سيئا وليس تهديدا لأحد وبالتأكيد ليس تهديدا لليهود.. الحقيقة هي ان إبادة جماعية ترتكب حاليا في غزة بدعم من حكومتنا البريطانية ومن الضروري جدا ان يحتاج الشعب البريطاني ضد هذا الامر.

الجدير بالذكر ان هذه المحاكمة تأتي في ظل تصاعد الحملات القمعية ضد الاصوات المؤيدة لفلسطين.

ومن أمام محكمة ويستمنستر في لندن حيث ترفع شعارات الديمقراطية وحرية التعبير تحاكم اليوم اصوات وقفت مع فلسطين. في الداخل قادة منظمات حقوقية وسياسية لم يرتكبوا جرما سوى رفع صوتهم ضد الظلم، وهناك تجمع المتضامنون ليؤكدوا ان محاولة اخراس المناصرين لفلسطين لن تمر بصمت، وان كل من يجرؤ على الدفاع عن الحق بات مهددا بالملاحقة حتى في بلاد تنادي بالحريات.