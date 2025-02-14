ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

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وقال ترامب: "غدا سيكون هناك اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع في السعودية، ليس معي أو مع الرئيس بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين. وأوكرانيا ستشارك أيضا في هذا الاجتماع".

ويوم الأربعاء الماضي، أشار ترامب إلى أنه يتوقع لقاءً مع نظيره الروسي في السعودية، دون تحديد تواريخ محددة، وقال: "سنرى إذا كنا سنتمكن من إنهاء هذه الحرب. إنها حرب مروعة.. حرب قاسية ودموية نريد إنهاءها".

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن أيضا أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

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الجدير ذكره أنه في صيف 2024 حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروطا لتسوية الوضع في أوكرانيا، ضمنها انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونباس ونوفوروسيا، وتخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى حلف "الناتو"، كما أشار بوتين إلى ضرورة ضمان حقوق وحريات ومصالح الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر روسيا أن من الضروري إلغاء جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها، وجعل أوكرانيا غير منحازة وخالية من الأسلحة النووية.