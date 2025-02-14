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مسؤول اعلامي بحماس يكشف مصير اطلاق سراح اسرى اسرائيليين غدا

الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال المسؤول الاعلامي في حركة حماس، وليد الكيلاني، ان حركة حماس تسمي اسماء الاسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم، وهناك انتظار للناطق العسكري باسم حماس ابو عبيدة لتسميتهم، وفي المقابل سيتم الاتفاق عن عدد من الاسرى الفلسطينيين.

العالم - خاص العالم

واشار الى هذه الانفراجة التي شهدتها الازمة الاخيرة التي مرت بها الاتفاقية كان يريد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعطيل هذه المرحلة حتى يماطل في المرحلة الثانية كذلك وكل هذه العراقيل من اجل المشاهد التي شاهدها في قطاع غزة والضغط الذي يتعرض له من قبل اليمن المتطرف.

وبين ان هناك بنود تم التفاهم عليها مع الجانب الاسرائيلي ، وسنرى الاسماء التي سيتم الافراج عنها، ويجب الضغط من قبل الوسطاء على الجانب الاسرائيلي لان القاومة لزالت لديها أوراق قوة.

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