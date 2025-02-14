مسؤول اعلامي بحماس يكشف مصير اطلاق سراح اسرى اسرائيليين غدا

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واشار الى هذه الانفراجة التي شهدتها الازمة الاخيرة التي مرت بها الاتفاقية كان يريد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعطيل هذه المرحلة حتى يماطل في المرحلة الثانية كذلك وكل هذه العراقيل من اجل المشاهد التي شاهدها في قطاع غزة والضغط الذي يتعرض له من قبل اليمن المتطرف.

وبين ان هناك بنود تم التفاهم عليها مع الجانب الاسرائيلي ، وسنرى الاسماء التي سيتم الافراج عنها، ويجب الضغط من قبل الوسطاء على الجانب الاسرائيلي لان القاومة لزالت لديها أوراق قوة.

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