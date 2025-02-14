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ضمن الدفعة السادسة من الصفقة..

أبو حمزة يكشف عن قرب الإفراج عن الأسير الصهيوني

أبو حمزة يكشف عن قرب الإفراج عن الأسير الصهيوني
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قررت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الإفراج عن محتجز صهيوني يوم غد السبت ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

العالم - فلسطين

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في تصريح مقتضب: "قررنا الإفراج عن الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف يوم غدٍ السبت الموافق 15-02-2025م في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى".

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وفي الثامن من فبراير 2025، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سراح المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى: إيلي شرعبي (54 عامًا) وأوهاد بن عامي (56 عامًا) وأور ليفي (34 عامًا) من دير البلح وسط قطاع غزة.

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