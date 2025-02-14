مصر وماليزيا تجددان رفضهما تهجير الفلسطينيين

العالم - مصر

وجاء في بيان للرئاسة أن السيسي وإبراهيم شدَّدا على ضرورة تكثيف الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن السيسي ورئيس وزراء ماليزيا اتفقا على أن إقامة الدولة الفلسطينية هي «الضمانة الوحيدة» للتوصُّل إلى سلام دائم في المنطقة.

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وأشاد رئيس الوزراء الماليزي بـ«الجهود المصرية الحثيثة لدعم الفلسطينيين وحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة»، وفق ما أورده البيان.

ويأتي الاتصال وسط توترات متزايدة بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وهي الخطوة التي واجهت معارضة شديدة من كلا البلدين.

ووصف السيسي المقترح بأنه «ظلمٌ لا يمكن أن نشارك فيه»، في حين قال الملك الأردني عبد الله الثاني، إن بلاده ستظل «ثابتة» في موقفها ضد التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة للدول العربية في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأعلنت، هذا الأسبوع، أنها ستُقدِّم «رؤية شاملة» لإعادة إعمار غزة بطريقة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.