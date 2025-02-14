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طهران: تهديد الاحتلال لطائرة تقل مدنيين لبنانيين انتهاك لسيادة لبنان

طهران: تهديد الاحتلال لطائرة تقل مدنيين لبنانيين انتهاك لسيادة لبنان
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي" اليوم الجمعة تهديد الطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين من قبل الكيان الصهيوني، واعتبره استمرارًا لانتهاكات صارخة ومتكررة لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وانتهاكًا لسيادة لبنان الوطنية.

العالم - ايران

واشار بقائي إلى تهديد الطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين من قبل الكيان الصهيوني، ما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية المدنية العادية إلى مطار بيروت قائا : "إن هذا الإجراء من قبل النظام المحتل هو استمرار لانتهاكات صارخة ومتكررة لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وانتهاك لسيادة لبنان الوطنية."

كما طالب باتخاذ إجراءات جادة من قبل المنظمات الدولية المختصة، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، لوقف السلوكيات الخطيرة التي تقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سلامة وأمن الطيران المدني.

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