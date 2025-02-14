شاهد.. اجتماع بالرياض لمناقشة أفكار بديلة لخطة ترامب

العالم _ فلسطين

اثر الازمة التي حركتها خطة ترامب حول غزة، كشفت وكالة رويترز ان السعودية تقود تحركاً عربياً لإيجاد بديل للخطة بشأن غزة.

ومن المقرر مناقشة الأفكار المبدئية خلال اجتماع في الرياض هذا الشهر تشارك فيه مع السعودية كل من مصر والأردن والإمارات. وقالت مصادر متابعة إن المقترحات قد تتضمن إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيادة دول بمجلس التعاون.

وتحدثت مصادر متابعة في السعودية ومصر والأردن عن الجهود الحثيثة التي تبذلها دول عربية لوضع المقترحات القائمة في خطة جديدة يمكن تسويقها للرئيس الأميركي، مع عدم استبعاد احتمالية تسميتها خطة ترامب للفوز بموافقته. وبحسب المصادر فإن مقترحاً مصرياً يبدو حالياً الأساس للمسعى العربي نحو خلق بديل لفكرة ترامب.

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وبخصوص المقترح المصري، فإنه يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة من دون مشاركة حركة حماس، وتعاوناً دولياً في إعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين. هذا وأكدت مصادر في القاهرة تأجيل زيارة الرئيس المصري لواشنطن إلى ما بعد القمة العربية الطارئة، حتى يتاح للسيسي تقديم تصور يحظى بدعم عربي كامل رداً على خطة ترامب تهجير الغزيين وسرقة أرضهم.

اوروبيا أشارت فايننشال تايمز أن أوروبا تسارع إلى وضع خطة لغزة لمواجهة مقترحات ترامب حول غزة. وأثارت فكرة ترامب المتمثلة في إخلاء الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط، أثارت الذهول والقلق للدول العربية والأوروبية. ونقلت الفايننشال تايمز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن الجهود المبذولة لمواجهة الخطة لا يمكن أن تكون موثوقة إلا إذا تم التوصل إلى شيء أكثر ذكاء.

وذكرت الصحيفة، أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا سيجرون محادثات بشأن الأزمة في قطاع غزة مع دول عربية رئيسية، في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن.

وضمن تلك التطورات والطروحات، جدّد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبيل وصوله الى المنطقة، تأكيده أن الخطة الوحيدة المتاحة هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة، قائلاً إن واشنطن ستمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة، مرحبا بخطة أفضل إذا توافرت لدى الدول العربية.

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