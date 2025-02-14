مفاوضات لاستئناف الرحلات الجوية بين ايران ولبنان

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وصرح سعيد تشلندري، لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، بشأن توقف الرحلات الجوية بين إيران ولبنان: "كان من المقرر أن تقلع رحلة جوية من طهران إلى بيروت اليوم الساعة 7:30 صباحًا، لكن منظمة الطيران المدني اللبنانية لم تصدر تصريحًا لهذه الرحلة".

وأضاف: "أعلنت لبنان أن الرحلات الإيرانية إلى لبنان ستتوقف حتى 18 فبراير 2025 وأن الركاب الذين يرغبون في السفر على هذا الطريق يجب أن يستخدموا الرحلات اللبنانية".

وتابع: "بالطبع، لن نوافق على هذا الطلب، لأنه إذا كان من المقرر أن تكون هناك رحلات بين البلدين، فيجب أن تكون بشكل متبادل."



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وأكد المدير العام لمطار الإمام الخميني (ره): "حتى الآن، لم نتلقَ أي نتيجة جديدة في هذا الشأن، ومنظمة الطيران المدني ووزارة الخارجية تعملان على متابعة القضية لحلها."