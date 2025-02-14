خطيب جمعة طهران: شعبنا رد على ترامب عبر مسيرة ذكرى انتصار الثورة

العالم - ايران

وأضاف آية الله خاتمي من منبر الجمعة في العاصمة الايرانية طهران اليوم: في إيران، جاء الملايين من الناس إلى المسيرة بحماسة ملحمية، وعظمة المسيرة هذا العام كانت أكثر روعة من أي عام آخر.

وذكر خطيب الجمعة في طهران أن "العدو يتحدث عن عدوان وقصف" وقال: ترامب رجل مجنون لديه نظرية تقول؛ قدمونا بطريقة تجعلهم يخافون؛ أخبروا الناس أن أصبعنا على الزناد وإذا خالفتم فسوف نضرب". واضاف: إن الشعب الايراني الذي يعتقد أنك مجنون، سيجعلك أكثر جنونًا بفضل الله.

وأوضح آية الله خاتمي: لقد كانت هناك اختلافات في الأذواق منذ بداية الثورة الإسلامية، لكن الشعب أظهر أنه متحد أمام الأهداف السامية وأمام الأزمة. وفي مسيرة 22 بهمن (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) نقل رسالة الوحدة وقال للعدو إننا ثابتون وكان كلام الرئيس الواضح هو أنه إذا كان ترامب يسعى إلى المفاوضات فلماذا كل هذه الأخطاء التي يرتكبها، في حين أن كلام قائد الثورة الاسلامیة كان أيضاً فصل الخطاب.

وقال في إشارة إلى كلام ترامب: ممارسة أقصى قدر من الضغط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن وليدة اليوم وأمس. فمنذ 45 عاماً تمارسون أقصى الضغوط وهذا يجلب أقصى درجات الكراهية لكم من قبل الشعب الإيراني مع شعار "الموت لأمريكا".

وتابع خطيب الجمعة في طهران مخاطبا القادة الأمريكيين: أنتم إرهابيون. الحاج قاسم وأبو المهندس اغتيلوا على يد هذا ترامب المجنون. لقد أسقطتم آلاف الأطنان من القنابل على شعب غزة، فحزب الله ليس إرهابيا، بل هو مضاد للإرهاب، وهو يحارب الإرهابيين من أمثالكم.

وقال آية الله خاتمي، في إشارة إلى كلام ترامب الذي ادعى أن حرس الثورة الاسلامية إرهابي: إن قواتنا المسلحة، بما في ذلك حرس الثورة الإسلامية، تدافع عن دينها وشرفها وترابها. ترامب قال إن إيران تنتهك حقوق الإنسان بينما تقوم شرطتك بقتل المواطنين أمام الكاميرات. أنتم المجرمين الذين استهدفوا طائرة ركابنا وعلى متنها 300 شخصا.

وقال عن موقف الرئيس الأمريكي من غزة: ترامب قال في تصريحه الأخير إن أهل غزة يجب أن يذهبوا إلى مصر والأردن. يتعلق الأمر بتهجير سكان غزة. ويقول القرآن أن هذا النزوح هو مثال للظلم. لم تتمكنوا من تهجيرهم خلال 15 شهراً من الحرب، ولن تتمكنوا من ذلك من الآن فصاعداً، لقد أسقطتكم ثقافة المقاومة أرضاً وستظل تطرحكم أرضاً.