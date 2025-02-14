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ربع الإسرائيليين فكروا بالهجرة في 2024

ربع الإسرائيليين فكروا بالهجرة في 2024
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة جديدة، أجريت في المركز الأكاديمي الإسرائيلي "روبين"، عن معطيات، "مثيرة للقلق"، بشأن اتجاهات الهجرة من كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقل موقع "والاه" العبري. 

العالم - الاحتلال

وبيّنت نتائج الدراسة، أنّ 24% من المستوطنين الإسرائيليين، فكروا في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في العام الماضي 2024، مقارنةً بـ18% فقط قبل عامين.

وذكر موقع "والاه"، أنّ الدراسة بحثت تأثير الوضع الأمني والاقتصادي، على رغبة المستوطنين في مغادرة فلسطين المحتلة، إذ أظهرت النتائج، أنّ أكثر من ثلث المستوطنين الإسرائيليين، يفكرون في مغادرة الكيان بسبب عوامل مختلفة.

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وأوضحت الدراسة أنّ من بين العوامل، فإنّ 31% من المستوطنين، يفكرون بالهجرة بسبب الوضع الأمني، و28% منهم بسبب الوضع الاقتصادي.

وشدّدت الدراسة على أنّ 80% من المستوطنين، الذين هاجروا في عام 2023، بسبب الحرب، كانوا قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وأجبروا على التعامل مع وضع مماثل في الكيان الإسرائيلي: "العيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم".

وتناولت الدراسة أيضاً مواقف الجمهور اليهودي، تجاه المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها: 33.5% يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثاً إلى الكيان لا يُسمح لهم بانتقاد ، و28% يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديداً لأمن الكيان، وزعم 19% أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي.

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