السنوار حاضراً في مراسم التسليم.. لا هجرة إلا للقدس + فيديو

العالم – مراسلون

وخلال التغطية الميدانية المباشرة من ميدان تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من كتائب القسام وسرايا القدس إلى الصليب الأحمر ومن ثم للجانب الإسرائيلي، لفت مراسلنا إلى أن المنصة حملت عبارة موجهة للرئاسة الأميركية ولكل من يتحدث عن هجرة الغزيين وتهجير وترحيل أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والعبارة تقول "لا هجرة إلا للقدس" إلى جانب صورة تعبيرية أو تمثيلية للقائد يحيى السنوار الذي كان يجلس على الكنبة خلال مقاومتة للعدو الصهيوني الغاشم في مدينة رفح، والذي ارتقى في هذه العملية شهيدا.

وأوضح أن رايات وأعلام فلسطين والمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام وسرايا القدس ترتفع في المكان، مع انتشار وتواجد كبير جدا لسيارات المقاومة الفلسطينية، أي سيارات تويوتا هايلوكس المعروفة التي آلمت العدو الإسرائيلي الغاشم عندما دخلت قوات كتائب القسام إلى داخل الأراضي المحتلة بهذه السيارات.

وأضاف: اليوم وبعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي والحرب الضروس على قطاع غزة تظهر هذه السيارات من جديد، كما جرت العادة في الأيام الماضية في حملات وعمليات التسليم الماضية التي قامت بها كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث ظهرت هذه السيارات في كل مكان.

ولفت إلى انتشار عدد كبير من جنود كتائب القسام بعضهم يحمل قطع السلاح التي تم اغتنامها من جنود النخبة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، ضمن حضور وهيبة ومظهر عسكري قسامي كبير جدا.

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