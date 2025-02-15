زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين، بهذا الشرط.. + فیدیو

العالم – خاص بالعالم

تتسارع التطورات وردود الفعل بشأن المفاوضات التي يدفع بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع روسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

فبعد اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين في مؤتمر ميونخ للأمن أبدى في مقابلة على هامش المؤتمر استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حال الاتفاق على خطة مع ترامب وأوروبا بشأن كيفية إنهاء الحرب.

وصرح زیلینسکی قائلاً: "سألتقي بالروس مع بوتين فقط بعد التوصل إلى خطة مشتركة مع ترامب وأوروبا، وسنجلس لإيقاف الحرب، في هذه الحالة فقط أنا مستعد للقاء وليس في منصات تسوية أخرى."

ورغم علم زيلينسكي أن أميركا منذ إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم ترى كييف أبدا كعضو في حلف شمال الأطلسي ولا ترغب بانضمامها بل تتحدث فقط عن الأمر إلا أنه اعتبر أن ترامب هو مفتاح إنهاء الصراع بين موسكو وكييف، وأقر بأن بلاده من دون الدعم العسكري الأميركي لا تملك سوى فرصة ضئيلة للصمود أمام روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن: "أميركا لم ترانا قط في حلف شمال الإطلسي، لقد تحدثوا فقط عن ذلك لكنهم في الحقيقة لم يريدوا وجودنا في الناتو."

بعد أن أثار ترامب قلق أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين بموافقته على بدء محادثات سلام مع بوتين اتجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى ميونخ للقاء زيلنسكي.

وقال فانس: "نريد تحقيق سلام دائم، وليس السلام الذي قد يجعل أوروبا الشرقية في صراع بعد عامين فقط، لذا فقد أجرينا محادثات جيدة حول كيفية تحقيق ذلك معاً، و سنجري المزيد في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة."

وهذا تصريح أتى لطمأنة كييف من رغبة واشنطن في تأمين سلام دائم ومتين في أوكرانيا، مع وعود بمزيد من المقابلات في الفترة المقبلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..