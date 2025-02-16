رد حماس علی ترامب: ستتسبب بإيقاف تبادل الأسری !

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح لقناة العالم قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم ان حماس ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم الوصول اليه بواسطة وسطاء ودول ضامنة مثل الولايات المتحدة.

وأضاف قاسم ان الاتفاق، في اطاره العام يتحدث عن 3 مراحل كل واحدة منها 6 أسابيع، موضحاً ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول الاستفادة من البيئة التي وفرها له رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ليشدد من مطالبه ما يغير في بنود الاتفاق.

ومن بين رکام بيوت أهالي غزة التي خلفها القصف الإسرائيلي، بيّن قاسم ان حماس ملتزمة بالاتفاق ما التزم به الاحتلال بإطاره العام وبترتيباته وبتوقيتاته المختلفة ولن نسمح للاحتلال ان يتلاعب أو ان يغير في طبيعة هذه المراحل أو أن يدخل مطالب جديدة في هذا الاتفاق.

وأوضح ان حماس تؤكد علی مبدأ كل شئ يجب ان يكون مقابل شئ، فالمفاوضات التي جرت خلال عام كامل تحدينا فيها كل الضغوط الميدانية والعسكرية الكبيرة الی ان وصلنا الی هذا الاطار العام للإتفاق، ومنه المرحلة الاولی التي نحن بصدد تنفيذها وحماس ملتزمة بتفاصيل الأمر لكن بمقابل التزام الاحتلال فيه.

وأضاف ان حماس لن تسمح للاحتلال ان ينتقي ما يشاء من البنود ويطبقها مقابل التزامها بكل البنود، هذا لن يكون وهذا طبقناه عملياً عندما اعلننا عن تأجيل تسليم الدفعة السادسة، فاضطر الاحتلال الالتزام بباقي بنود الاتفاق.

وقال المتحدث باسم حماس: الان، أي ارباك في هذا الاتفاق نتيجة تدخل الولايات المتحدة، لن يخدم موضوع اطلاق سراح كل الأسری لدی كتائب القسام ولن يخدم استمرار حالة الهدوء التي يسعی لها الجميع وبالتالي علی الولايات المتحدة والاحتلال ان يتلزما بما تم الاتفاق عليه.

وأكد ان أي تمديد للمرحلة الأولی سيخضع للإطار العام الذي وضعناه في اتفاق وقف اطلاق النار، ويخضع لشروطنا، فدائماً سيكون هناك مطالب لشعبنا الفلسطيني في كل مرة يتحرك الاحتلال لكي يضع مطالب جديدة، لدينا من القوة والصلابة السياسية والميدانية لنفرض شروطنا ونمنع الاحتلال من ان يفرض شروطه ولدينا من اوراق القوة ما يمكننا من ان نفرض ارادتنا علی الاحتلال كما فعلنا في الاسبوع الماضي.

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