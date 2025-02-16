أنباء عن مساع سعودية للوساطة بين ترامب وإيران

العالم - السعودية

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية أن المملكة تأمل في الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتزويد إيران بجسر دبلوماسي إلى البيت الأبيض.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السعودية قد قدمت عرضًا رسميًا، لكن هذه الخطوة تؤكد رغبة الرياض في البناء على علاقاتها المحسنة مع إيران وتأمين مقعد على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد محتمل.

وفي حين قال ترامب إنه يريد الدخول في محادثات للتوصل إلى اتفاق جديد، فإن الرسالة الواردة من إيران كانت مختلطة، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية الأسبوع الماضي وبناء على التجارب السابقة إن المحادثات مع الولايات المتحدة "ليست ذكية".