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منظمة الطيران الإيرانية: إلغاء جميع الرحلات إلى لبنان حتى الـ 18 من فبراير

منظمة الطيران الإيرانية: إلغاء جميع الرحلات إلى لبنان حتى الـ 18 من فبراير
الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية "حسين بور فرزانه" أنه في ضوء القضايا الأمنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم إلغاء جميع الرحلات إلى لبنان، حتى الثامن عشر من الشهر الجاري كحد أدنى.

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وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، علّق بورفرزانه على خبر تهديد الكيان الصهيوني "باستهداف الطائرات الإيرانية المتجهة إلى لبنان"، قائلا : إنني لم أسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الإيرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، أنه نظرا للظروف الأمنية الخاصة في بيروت وإلغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الإيرانية المتجهة إلى هذا البلد حتى الـ18 من شهر فبراير الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة.

وأكد المسؤول بوزارة الطرق، بان منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذا الأمر يوميا؛ مردفا "إننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".

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