رغم المخاطر.. مراسلة العالم تدخل مخيم جنين خلال اليوم الـ27 من الاجتياح الاسرائيلي

العالم - مراسلون

في اليوم الـ27 على التوالي من اجتياح مخيم جنين، دخلت مراسلة العالم الى وسط المخيم رغم المخاطر لنقل الصورة، وبذلك تتمكن قناة العالم للمرة الثالثة من دخول حارات جديدة في مخيم جنين.

وفي ساحة المخيم هذه المنطقة الحيوية التي اعتادت ان تكون ممتلئة بالناس وبحركة المواطنين، دمرت احد المباني وهي عبارة عن نقطة بيع للاغذية.

وسمع صوت ابواب ما يؤشر ان قوات الاحتلال لازال موجود في بعض البنايات ويحولها لثكنات عسكرية، وقام الاحتلال بتدمير العديد من المباني. وبذلك فرغ الاحتلال الاسرائيلي المخيم من سكانه بعد ان هجر الاحتلال حوالي 20 الف لاجئ.

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