آخر مستجدات التحضيرات لمراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين بلبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن حيث مراسم التشييع الرسمية ستقام بحضور الوفود الرسمية والشعبية الوافدة من الخارج، وحتى في الساحات المحيطة، حيث وُضعت عشرات آلاف المقاعد وأن الطرقات التي تمتد من المدينة الرياضية حتى المرقد الشريف، تقريبًا ما يقرب من 2500 متر، رُفعت عليها الجداريات الكبيرة العملاقة والرايات ومكبرات الصوت والشاشات الكبيرة، وان كل شيء تقريبًا أصبح واضحًا.

ولفت مراسلنا إلى أن التشييع، كما بات معلومًا، يبدأ رسميًا عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد المقبل وينتهي عند مواراة جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله، سيد شهداء الأمة، الطاهر في مثواه الأخير في المرقد المخصص على طريق المطار. وبعده بيوم سيكون هناك تشييع للسيد الهاشمي، السيد هاشم صفي الدين، في بلدته و مسقط رأسه، بلدة دير قانون، حيث سيكون هناك مقام يليق بهذه الهامة.



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ونوه مراسلنا أن الوفود بدأت بالتوافد بشكل كثيف ومعظم الفنادق في لبنان أقفلت حجوزاتها نتيجة الحجوزات التي تمت مسبقًا، وما زالت الوفود تأتي ومن المتوقع أن يكون هناك تشييع مهيب مليوني يليق بالشهيدين الكبيرين.



وتتوافد الجماهير من مختلف الجنسيات إلى لبنان للمشاركة في مراسم التشييع الحاشد لأمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، يوم الاحد القادم.

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