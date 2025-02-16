الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نتنياهو يرفض تنفيذ البروتوكول الإنساني وترامب يريد تغيير الاتفاق

نتنياهو يرفض تنفيذ البروتوكول الإنساني وترامب يريد تغيير الاتفاق
الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ الشق الإنساني في إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما طالبت به حركة حماس وأكدت حصولها على ضمانات لتنفيذه لاستكمال دفعات تبادل الأسرى.

العالم - بانوراما

وأعلنت هيئة البث العبرية أن نتنياهو توصل إلى قراره في ختام مشاورات عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية مشيرة إلى أن نتنياهو رفض إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة.
كما أشارت الهيئة إلى أن ترامب يريد تغيير الاتفاق حول غزة بحيث يتم إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين قبل الموعد المحدد للمرحلة الثانية.في الأثناء يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جولة في المنطقة تتركز على التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق فيما أشارت مصادر إلى أن الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات هذه المرحلة.

تشاهدون في برنامج بانوراما..الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على شمال الضفة الغربية

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على شمال الضفة الغربية

حراك دولي لوضع خطة لغزة لمواجهة مقترحات ترامب

مفاوضات وقف الحرب في أوكرانيا وسط اقصاء الناتو

ترامب يهدد بفتح ابواب الجحيم والمواقف العربية مربكة حيال التهجير