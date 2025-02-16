نتنياهو يرفض تنفيذ البروتوكول الإنساني وترامب يريد تغيير الاتفاق

العالم - بانوراما

وأعلنت هيئة البث العبرية أن نتنياهو توصل إلى قراره في ختام مشاورات عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية مشيرة إلى أن نتنياهو رفض إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة.

كما أشارت الهيئة إلى أن ترامب يريد تغيير الاتفاق حول غزة بحيث يتم إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين قبل الموعد المحدد للمرحلة الثانية.في الأثناء يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جولة في المنطقة تتركز على التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق فيما أشارت مصادر إلى أن الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات هذه المرحلة.

تشاهدون في برنامج بانوراما..الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على شمال الضفة الغربية

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