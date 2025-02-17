حزب الله يتهيأ لأوسع زخم إعلامي لتغطية أكبر مراسم تشييع بلبنان

العالم - لبنان

وفي مؤتمر صحفي للجنة العليا لمراسم تشييع أميني عام حزب الله الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، أوضح الشيخ أخضر أن اللجنة الإعلامية قامت بإداراتها الـ13 بالاستعداد لإنجاز التحضيرات اللازمة لتوفير تغطية إعلامية لائقة وهي الأكبر في لبنان لإعطاء المناسبة حقها، حيث لم ولن يشهد هذا الحدث مثيلًا له لفرادة الشخصية التي لن تتكرر.

وتابع: "سيقوم الفريق الهندسي والفني في اللجنة الإعلامية، بتوفير التغطية والبث المباشر لمراسم التشييع، بدءًا من يومي الجمعة والسبت والأحد، حيث سيتم نقل الفعاليات المواكبة كاستقبال الضيوف واستكمال التحضيرات والفعاليات الموازية".

وأضاف أنه سيتم توفير التغطية والنقل المباشر ليوم الأحد في 23 شباط يوم مراسم التشييع، بدءًا من الساعة التاسعة صباًحا إلى الساعة 5:30 مساءً، وإعطاء إشارات التردد والستريم لكل القنوات والمنصات المحلية والدولية بأربع لغات على الأقل.

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وأشار إلى أن 120 كاميرا موزعة على أكثر من 25 نقطة ستساهم في توفير الخدمات الإعلامية، مردفًا: "ستقوم اللجنة الإعلامية بتنظيم برنامج عمل إعلامي لأكثر من 400 مؤسسة إعلامية يتوقع أن تشارك في تغطية الحدث".

وقال "إن البرنامج يتضمن توفير إمكانية التغطية لأكثر من 15 موقعًا للتصوير الإعلامي مورد الاهتمام والترتيب لتقديم كامل التسهيلات والخدمات ابتداءً من الترخيص والأذونات وإعطاء التردادت والمواد الأرشيفية".

وشدد على أن "اللجنة الإعلامية قامت بتأسيس المركز الإعلامي المتخصص بتقديم الخدمات للصحفيين والإعلاميين والموجود في المركز الثقافي لبلدية الغبيري رسالات"، موضحًا أنه "يعمل في هذا المركز أكثر من خمسين إعلاميًا وفنيًا، ويشرف المركز على المنصات والمنافذ الإعلامية للجنة الإعلامية والتي من خلالها يمكن الاطلاع على أعمال ومنتجات اللجنة والمعلومات والإرشادات اللازمة للإعلاميين".

وأردف: "قامت اللجنة الإعلامية بتوفير العديد من الملفات المعلوماتية والتحليلية والدراسات الخاصة بالمناسبة وإتاحتها للصحفيين والإعلاميين والخبراء، لأجل الإسهام في إنتاج المحتوى الدقيق".

ولفت إلى أن اللجنة الإعلامية تقوم عبر إدارة الخدمات الإنتاجية بتمكين العشرات من المؤسسات الإعلامية الوافدة إلى لبنان وإعطائها الفرصة للبث الحي والمباشر لبرامجها الحوارية وتغطياتها من خمس نقاط رمزية مهمة، كما قامت اللجنة الإعلامية وبالتعاون مع جهات إنتاجية متعددة بوضع استراتيجية خاصة لمواكبة الحدث إنتاجيًا، وتنفيذ سلسلة إنتاجات برامجية وثائقية وتسجيلية.

وأكد أنه سيحضر لهذه الغاية إلى لبنان أكثر من 30 فريق إنتاجي عربي وإسلامي وأجنبي، فضلًا عن العشرات من المتطوعين المنتجين والمخرجين القادمين لإنتاج الافلام.

وفي السياق، أشار الشيخ خضر إلى أنه رغم الحظر المفروض وتمييز المحتوى الذي تقوم به الشركات المشغلة للسوشيل ميديا، إلا أن انتشارًا هائلًا للمحتوى المخصص لسماحة السيد الشهيد الأسمى والشهيد الهاشمي ملأ منصات الفضاء المجازي.

ودعا جميع الناشطين إلى المساعدة في عمليات النشر وتحويل الشعار والهاشتاغ "إنا على العهد" إلى ترند عالمي في أيام التشييع، والى نشر الأفلام المنتجة عن المناسبة وحث كل الناشطين على دعم المحتوى المرتبط بالمناسبة.

وقال "إن معظم هذه الفعاليات والأنشطة الإعلامية استوجبت التعامل والحضور لأكثر من ثلاثة آلاف إعلامي وتقني وفني وإداري وناشط، من أجل الإسهام بالتشييع المهيب للأمينين العامين".

كما دعا جميع المؤسسات الإعلامية اللبنانية والعربية والإسلامية المحلية والدولية إلى المسارعة والإعراب عن حاجاتها وتطلعاتها من التغطية والتقدم إلى العلاقات الإعلامية في حزب الله واللجنة الإعلامية بكافة الطلبات، ودعا المؤسسات الإعلامية والزملاء الإعلاميين إلى إعطاء هذا التشييع حقه الطبيعي من الاهتمام الإعلامي والذي نتوقع له مع هذه الحشود الإعلامية والجهود الجبارة أن يكون حدثًا عالميًا استثنائيًا.

ودعا جميع المواطنين والشعب اللبناني والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى يوم "وفاء" لمن حمل بين حنايا قلبه كل الأوجاع والآهات والآلام، وقدم حياته على مذبح الحب قربانًا لقيم الأخوة والنصرة والاحتضان.