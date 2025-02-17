كتائب القسام تنعى قياديا في حماس اغتاله الاحتلال في صيدا بلبنان+فيديو

العالم - فلسطين

واستذكرت كتائب القسام الشهيد شاهين، ودوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو انطلاقا من انتفاضة الأقصى ووصولا إلى الطوفان.

وذكرت، أن الشهيد شاهين شغل عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقا بشقيقه الشهيد المهندس حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء.

وقالت، "ونحن نقدم الشهداء تلو الشهداء على امتداد أرض فلسطين وفي طوقها، نؤكد ثباتنا على عهدنا مع الله ثم مع شعبنا؛ بمواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر درب خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى تحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة".

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد القائد محمد شاهين، مشيرة إلى أنه كان وإخوانه وأسرته الكريمة مثالا للتضحية والفداء، وأحد الرجال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مشروع المقاومة، وساهموا في تعزيز قوتها وإعدادها لمواجهة العدو حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وأكدت حماس أن يد الاحتلال الغادرة التي امتدت إلى ساحات الشتات، كما امتدت الى ساحة الوطن في الداخل، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة.

وأوضحت، أن العدو الذي يواصل سياسة الاغتيالات الجبانة بحق قادة وأبطال المقاومة، يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه، وسيدفع ثمنها غاليا.