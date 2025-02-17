ما حقيقة التصريحات الأخيرة المنسوبة لأسماء الأسد على منصة إكس؟

العالم- سورية

وتبينت وجود حساب على منصة "إكس" غير موثق يحمل اسم أسماء الأسد، حيث شارك الحساب عددا من التغريدات المقتضبة خلال الساعات الماضية.

وكشف عن حساب أسماء الأسد عبر حساب على منصة "تلغرام" يعود إلى شخص يدعى حافظ الأسد.

ولكن بعد التدقيق والتمحيص تبين أن الحساب المذكور آنفا هو ليس الحساب الحقيقي لحافظ الأسد نجل الرئيس السوري السابق والذي كان نشر عبره سابقا فيديو يظهر فيه في أحد شوارع موسكو.

فالحساب الحقيقي عبر تلغرام هو https://t.me/HafezBAlAssad، أما الحساب الثاني فهو https://t.me/HafezBAlAssadd، والاختلاف بينهما هو حرف d إضافي.

وكتب الحساب المزور لحافظ الأسد على "تلغرام": "أعلن لكم عن حساب السيدة أسماء الأسد على منصة X. الحساب سيكون بعيدا عن السياسة، ويهدف إلى تقديم محتوى يعكس جوانب مختلفة من حياتها وأنشطتها الإنسانية".

وأضاف: "لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها. ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تُروى القصة كما كانت، بعيدا عن التوتر والاتهامات. ما كان في الظل، حان الوقت ليُروى كما هو".

أما الحساب المزور لأسماء الأسد فكتب عدة منشورات جاء فيها: "بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد. الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددة على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا. نتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".

وأضافت: "الوطن هو القوة التي لا تنكسر، وأبناؤه هم الأمل الذي لا ينطفئ. مهما كانت التحديات، تبقى عزيمتهم أقوى من كل الصعاب. معا نواجه المستقبل بكل إصرار وأمل".

وتابعت: "خلال السنوات الماضية، كنت دائما ملتزمة بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية، ولن يكون لي أي تدخل في هذا المجال مستقبلا. لكن الأمل يبقى في أن يعم السلام والأمان في كل زاوية من هذا الوطن، ويعيش شعبه في أمان وطمأنينة. كل يوم جديد يحمل معه فرصة لبداية أجمل. لا شيء يبقى على حاله، والأمل هو سر الاستمرار".

وتداولت منصات تصريحات الحساب المزور لحافظ الأسد على منصة "إكس"، قال فيها: "قريبا، ستسمعون القصة كاملة من المصدر نفسه. حلقة بودكاست ستكشف كل التفاصيل".

وجاء هذا بعد ساعات قليلة من نشر حافظ نجل بشار الأسد فيديو على حسابه الاصلي في تلغرام، مساء الأربعاء الماضي الذي قال فيه "صار تساؤل حول الحسابين على إكس وتلغرام وهل هما تابعان لي؟.. حبيت أوضح أنهما بالفعل لي، وليس لدي حسابات غيرهما على أي منصة أخرى.. سلام".



وتم لاحقا ايقاف حسابه على تويتر وبقى حسابه عىل تلغرام HafezBAlAssad.

حافظ الاسد