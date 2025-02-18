أمير قطر يزور طهران غداً

العالم - ايران

وأشار عراقجي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن قطر من الدول المؤثرة في منطقة الخليج الفارسي، وأن علاقاتها مع ايران عريقة وتتسم بالصداقة.

وبيّن أن زيارة أمير قطر تستهدف اجراء مباحثات سياسية واقتصادية واستراتيجية تتعلق بالبلدين.وأستدرك أن للجانبين مباحثات مستمرة بخصوص القضايا الاقليمية كالقضية الفلسطينية وغزة والمؤامرات الأخيرة، وأيضا بخصوص اليمن ولبنان وسوريا.

وحول الشائعات المثارة حول أن امير قطر يحمل رسالة من اميركا الى ايران، رد عراقجي قائلا أن الشائعات موجود ولكنها ليست ذات قيمة، فأمير قطر شخصية بارزة ويزور ايران من أجل دفع العلاقات الثنائية وسنمضي قدماً بهذا المسار الموفق.