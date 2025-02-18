الاحتلال يبدأ عملية هدم منازل الفلسطينيين في مخيم طولكرم

العالم _ فلسطين المحتلة

وقد تصاعدت العمليات العسكرية للاحتلال منذ 21 يناير الماضي، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات عسكرية وحفارات إسرائيلية بدأت في هدم المنازل، بينما انتشرت قوات مشاة إسرائيلية في عدة أحياء بالمخيم، مع سماع أصوات إطلاق نار حي بين الحين والآخر.

وذكرت محافظة طولكرم أن عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم يقدر بين 15 ألفًا و16 ألف نازح منذ بدء العدوان قبل 26 يومًا.

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كما وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال 14 ألفًا و500 شخص، وفقًا لمصادر فلسطينية رسمية.