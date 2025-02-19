ترامب يرحب بفكرة إرسال أوروبا لقوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في فلوريدا إنه إذا كانت هناك صفقة سلام وأرادت أوروبا إرسال قوات حفظ سلام في أوكرانيا فهذا أمر جيد ولن يعترض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في إرسال أي جنود من جانبها إلى أوكرانيا.

ووصف المحادثات بين الجانبين الأميركي والروسي في العاصمة السعودية الرياض بأنها كانت جيدة.

واعتبر ترامب أنه كان بإمكان أوكرانيا إبرام صفقة منذ وقت طويل مع روسيا، مشددا على قدرته على إنهاء الحرب التي أسماها بالعبثية.

وقال ترامب: هناك مدن في اوكرانيا تشبه "غزة" ليس فيها مبنى سليم.. لم يرد الروس تدمير كييف ولو أرادوا لفعلوا.

ووصف ترامب الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي بأنه رئيس غير كفوء على الإطلاق وقيادته سمحت باستمرار الحرب، واضاف: زيلينسكي لا يعرف أين ذهب نصف 350 مليار دولار قدمناها لأوكرانيا.

وفيما قال إن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة، قال إن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كان سيئا ومثيرا للشفقة بشأن أوكرانيا.