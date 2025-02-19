الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٥
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور الفاشر ويطوق القصر الرئاسي في الخرطوم

الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور الفاشر ويطوق القصر الرئاسي في الخرطوم
الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش السوداني عن تحقيقه السيطرة على عدة محاور في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كما أفاد بأنه قطع خطوط الإمداد عن قوات الدعم السريع المتواجدة في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

العالم _ السودان

وفي بيان صادر عن الفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني، تم التأكيد على أن القوات تواصل تقدمها في ولاية شمال دارفور، حيث فرضت سيطرتها على المحاور الاستراتيجية في المدينة.

وفي هذا السياق، شدد ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، على أن المعارك ستستمر حتى تحرير كافة أراضي السودان.

شاهد.. الجيش السوداني يعزز سيطرته ويحاصر المتمردين في الخرطوم

من جانبه، أكد حاكم إقليم دارفور، مني مناوي، أن القوات السودانية ستواصل جهودها لتحرير البلاد، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. ودعا في كلمة له بمدينة الدبة في الولاية الشمالية، من يدعمون ما أسماهم بمليشيا الدعم السريع ومرتزقتها إلى التوقف عن ذلك.

روابط ذات صلة

قوات الدعم السريع ترتكب جريمة في القطينة بولاية النيل الأبيض في السودان

بزشكيان: ايران تولي الاهمية للعلاقات مع السودان

البرهان يعلن رفض أي حكومة تُفرض من خارج السودان

السودان.. الجيش يعلن بسط سيطرته على مختلف انحاء البلاد