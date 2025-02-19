الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور الفاشر ويطوق القصر الرئاسي في الخرطوم

العالم _ السودان

وفي بيان صادر عن الفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني، تم التأكيد على أن القوات تواصل تقدمها في ولاية شمال دارفور، حيث فرضت سيطرتها على المحاور الاستراتيجية في المدينة.

وفي هذا السياق، شدد ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، على أن المعارك ستستمر حتى تحرير كافة أراضي السودان.

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من جانبه، أكد حاكم إقليم دارفور، مني مناوي، أن القوات السودانية ستواصل جهودها لتحرير البلاد، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. ودعا في كلمة له بمدينة الدبة في الولاية الشمالية، من يدعمون ما أسماهم بمليشيا الدعم السريع ومرتزقتها إلى التوقف عن ذلك.