تصاعد التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال

العالم _ فلسطين المحتلة

ووفقًا للقناة 13 العبرية، فإن مكتب نتنياهو أجرى مناقشات أمنية حساسة دون دعوة رئيسي الشاباك والموساد، وذلك بعد قراره عزل رئيس جهاز الموساد من قيادة الوفد المفاوض للمرحلة الثانية من صفقة التبادل.

وأعلن مسؤول في الكيان أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، سيترأس وفد المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن ديرمر سيحل محل رئيس جهاز الموساد، دادي بارنيع.

وقالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، قرر نتنياهو بدء محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل هذا الأسبوع، وأبلغ وزراء الحكومة بذلك.

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وأشارت القناة إلى أن نتنياهو كان قد تعهد سابقًا للوزراء بإجراء مناقشة حول المرحلة الثانية خلال جلسة مجلس الوزراء، وهو ما تم بالفعل الليلة الماضية، حيث تمهد هذه المناقشة لبدء المحادثات قريبًا.