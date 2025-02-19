فيديو..الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان على أهمية التعاون الإقليمي

العالم-ايران

وقال الرئيس الإيراني، مساء اليوم الاربعاء :اللقاءات المستمرة بين المسؤولين في كلا البلدين تؤكد الأواصر القوية"، مؤكدا على تعزيز العلاقات مع دول الجوار بما فيها دولة قطر كمبدأ اساسي لسياسة ايران الخارجية.

وصرح رئيس الجمهورية: ناقشنا مع أمير قطر القضايا الثنائية بما يضمن مصالح البلدين، وتم اتخاذ قرارات مهمة لتطوير وتعميق العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون. وأكد أمير قطر أيضاً على ضرورة خلق فرص جديدة للتعاون.

وأضاف الرئيس بزشكيان: تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن دول المنطقة قادرة على اتخاذ خطوات نحو الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والتفاعل البناء، وتمهيد الطريق لإقامة مجموعة من أشكال التعاون المشترك.

وتابع: أكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير، مبينا: "أجرينا مشاورات مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة.

وأعرب الرئيس الايراني عن شكره لدولة قطر على ما بذلته في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين، وقال: أجرينا مشاورات وتبادلنا وجهات النظر مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة.

وأضاف بزشكيان: خلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية إجراءات أكثر تماسكاً لتخفيف معاناة أهالي غزة ووقف الجرائم بحقهم وملاحقة الأعمال الإجرامية، مضيفا: نحن نؤمن بأن على جميع الحكومات والدول في المنطقة والعالم، استناداً إلى القيم الإلهية والإنسانية، أن تستخدم كل قوتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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من جانبه اعرب امير دولة قطر عن شكره للرئيس بزشكيان والحكومة الايراني على حسن الاستقبال وقال: اكدنا على اهمية فرص التعاون التجارية والاقتصادية.

وأكد أمير قطر أن زيارته لطهران تأتي في ظل تحديات إقليمية تتطلب التنسيق والتشاور، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، وأهمية الحوار كسبيل لحل النزاعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

امير قطر

كما أكد أمير قطر أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا، مشيرًا إلى أن التفاهمات بين الدول تعزز الاستقرار وتسهم في ازدهار المنطقة وشعوبها.

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى مطار "مهرآباد" بطهران بعد ظهر اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتاتي زيارة امير قطر لاجراء محادثات مع الرئيس مسعود بزشكيان وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين الآخرين.