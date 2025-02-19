سرايا القدس وكتائب المجاهدين تعلنان تسليمهما 4 جثث أسرى الاحتلال

العالم-فلسطين

وقالت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين إنها ستلم يوم غد الخميس 20 فبراير 2025 جثامين عائلة بيباس، ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وأكدت أن الثلاثة أسرى تم أسرهم على يد مجموعة من مجاهدي كتائب المجاهدين في 7 أكتوبر 2023 وتم الحفاظ عليه ومعاملتهم المعاملة الحسنة وفق تعاليم الاسلام الحنيف قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال ومقتلهم واستشهاد المجموعة الآسرة.

وشدد كتائب المجاهدين: "قد حافظت الكتائب على جثامين العائلة طوال مراحل الحرب حتى تاريخ التسليم"

في الأثناء، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قررت الإفراج عن رفات الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس، وهو أحد الأسرى الذين تعمد الاحتلال الصهيوني قتلهم بالغارات الجوية خلال معركة طوفان الأقصى. في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

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وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريدة، في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، سيتم غداً الخميس الموافق 20-02-2025م تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد.

وفي اليوم الـ32 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قررت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تسليم جثث 4 من أسرى الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس 20 فبراير/شباط الجاري، في حين قالت هيئة البث العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر البدء رسميا في المرحلة الثانية من صفقة التبادل الأسبوع المقبل على قاعدة نزع سلاح حماس.

وقال رئيس حركة حماس خليل الحية إنه تقرر تسليم 6 من الأسرى الأحياء يوم السبت 22 فبراير/شباط الجاري، في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير عبرية بأن تل أبيب تستعد للانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، في حين قالت القناة الـ12 العبرية أن الاحتلال والولايات المتحدة ستتخذان قرارا خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس.