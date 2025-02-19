الاحتلال يواصل جرائمه بجنوب لبنان بعد ابقاء قواته على 5 نقاط

العالم _ خاص بالعالم

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، استشهد شاب لبناني جراء غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت سيارة في بلدة عيتا الشعب، وأطلقت دورية تابعة للاحتلال النار على مركز الجيش اللبناني في بركة النقار من دون وقوع إصابات.

وفي ظل استمرار توافد الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم لتفقد منازلهم الذي دمر الاحتلال عدداً منها، أكدت مصادر أن جيش الاحتلال قام بعملية تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة من موقع 'الرادار' الإسرائيلي في خراج بلدة شبعا في اتجاه منازل البلدة، فيما ألقى جنوده قنابل صوتية بعد خروجهم من الجدار الحدودي عبر احدى الثغرات لترهيب الاهالي في بلدة كفركلا.

شاهد ايضا.. انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان وقرار الابقاء على 5 نقاط

وفيما أبقى الاحتلال على 5 نقاط له في الجنوب اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس علمت مساء الثلاثاء بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكّرة بـضرورة الانسحاب الكامل في أقرب وقت ممكن، ودعت إلى تبنّي اقتراحها بنشر قوات فرنسية مع قوات الأمم المتحدة 'اليونيفيل' في المواقع الخمسة على مقربة من الخط الأزرق لتحلّ محل قوات الاحتلال، كما رحّبت الوزارة بإعادة انتشار القوات اللبنانية بالتنسيق مع اليونيفيل.

وفي السياق ذاته، لجأ لبنان إلى الشرعية الدولية لاستعادة الخمس نقاط التي لم ينسحب منها الاحتلال، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال انسحاب الاحتلال، وقال عون لمستشار الأمن القومي الأميركي إنه من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب.

الأمم المتحدة في لبنان بدورها دعمت الموقف اللبناني، معتبرة أي تأخير في انسحاب جيش الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق يشكّل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن 1701، فيما طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من الاتحاد الأوروبي الدعم لإتمام انسحاب الاحتلال بشكل كامل من الأراضي اللبنانية.