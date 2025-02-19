الحراك الروسي الاميركي لتسوية الحرب في اوكرانيا يبلغ ذروته

العالم _ خاص بالعالم

عقب انتهاء مباحثات أميركية روسية في الرياض وصف الرئيس الروسي فلادمير بوتين في تصريحات صحفية من مدينة سان بطرسبورغ المفاوضات بالايجابية مشددا على ان تسوية الازمة الاوكرانية مرهون برفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، كما عبر بوتين عن ترحيبه بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بعد القيام ببعض الترتيبات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية من دون رفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة. لا نتدخل في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة ونعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا.

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من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري واصفا محادثات الرياض بالجيدة جدا. و رحب ترامب بفكرة إرسال أوروبا لقوات حفظ سلام إلى أوكرانيا إذا أبرم صفقة مع روسيا تنهي حربها هناك.

وفي انتقادات لاذعة للرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي قلب ترامب فجأة الطاولة على الحليف الاوكراني محملا اياه مسؤولية الغزو الروسي الشامل الذي وقع قبل نحو ثلاث سنوات، ووصف زيلينسكي بالرئيس غير الكفوء تصدر عنه اقوال سخفية.

مساعي ترامب لإيجاد تفاهمات مع بوتين لإنهاء النزاع الأوكراني بطريقة تحفظ المصالح الأميركية، بينما تضمن لروسيا نفوذها في المنطقة حسب المراقبين عززت مخاوف اوروبا من التهميش خاصة مع غياب اي حضور اوكراني و اوروبي في محادثات الرياض في مؤشر على استقلالية القرار الاميركي في عهدة ترامب عن الحسابات الأوروبية حيث يرى المراقبون ان اوروبا تجاوزها الزمن، وأصبحت خارج اللعبة.