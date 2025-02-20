مقتل شخصين بعد اصطدام طائرتين في أريزونا الأمريكية+فيديو

العالم - الاميركيتان

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يجري تحقيقا، في الاصطدام الذي وقع قرب مطار في ضواحي توكسون.

وأكدت إدارة شرطة مارانا وفاة شخصين، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طيارين كانا على متن كل طائرة من الطائرتين اللتين تعرضتا للتصادم.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طائرة من طراز سيسنا 172 إس هبطت بسلام عقب الاصطدام، بينما تحطمت طائرة من طراز لانكير 360 إم كيه 2 واشتعلت فيها النيران، مشيرة إلى أن مطار مارانا، وهو حقل غير خاضع للرقابة وبدون برج مراقبة، يعتمد على الطيارين للتنسيق.

وأوضحت الشرطة المحلية أن المجلس الوطني لسلامة النقل يتولى التحقيق في الحادث، بدعم من إدارة الطيران الفيدرالية.

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يأتي الحادث بعد سلسلة من الكوارث الجوية، بما في ذلك اصطدام طائرة نفاثة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بطائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي وانقلاب طائرة نفاثة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز على مدرج تورنتو. وتحقق هيئة سلامة النقل الوطنية في سبب الاصطدام.

والأسبوع الماضي في ولاية أريزونا، توفي طيار في طائرة خاصة مملوكة لمغني فرقة "مويتي كروه"، فينس نيل، بعد أن انحرفت الطائرة عن مدرج في سكوتسديل واصطدمت بطائرة خاصة تجارية.

ووقعت 4 حوادث طيران رئيسية في أميريكا الشمالية خلال الشهر الماضي، كان أحدثها يتعلق بطائرة تابعة لشركة "دلتا" التي انقلبت على ظهرها أثناء هبوطها في تورونتو، وحادث تحطم طائرة ركاب مميتة في ألاسكا.

ويحتوي مطار مارانا على مدرجين متقاطعين، لكنه يعمل من دون برج مراقبة جوي.

وكان هناك مشروع بعدة ملايين من الدولارات لبناء برج مراقبة، لكنه تأخر تنفيذه بسبب جائحة كورونا.

وتهبط وتقلع من المطار عشرات الآلاف من الطائرات سنويا.

من الجدير ذكره أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طردت مؤخرا مئات الموظفين في إدارة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك المسؤولون عن أنظمة الرادار والملاحة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الطيران والأمن القومي.